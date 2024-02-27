Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник

Одесситы гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 27 февраля, погода будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, однако возможен сильный ветер. Температура морской воды - +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.

На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 февраля

Погода в Украине 27 февраля пройдет без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей погода будет теплой, +6...+11°C.

На востоке Украины ночью -3...-8°C, а днем на западе до +18°C. В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6...+11 °C, а в западных областях +12...+18 °C.

Самая теплая погода будет в западных областях, самая прохладная — в восточной части страны.