Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник
В Одессе сегодня, 27 февраля, погода будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, однако возможен сильный ветер. Температура морской воды - +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.
- На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 27 февраля
Погода в Украине 27 февраля пройдет без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей погода будет теплой, +6...+11°C.
На востоке Украины ночью -3...-8°C, а днем на западе до +18°C. В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6...+11 °C, а в западных областях +12...+18 °C.
Самая теплая погода будет в западных областях, самая прохладная — в восточной части страны.
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