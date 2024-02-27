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Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник

27 февраля 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник
Одесситы гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 27 февраля, погода будет пасмурной и теплой. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и +9 °С ночью. Осадков не ожидается, однако возможен сильный ветер. Температура морской воды - +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 0...+2°C, днем +7...+9°C.
  • На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 февраля

Погода в Украине 27 февраля пройдет без осадков. В юго-восточных областях будет порывистый ветер. В большинстве областей погода будет теплой, +6...+11°C.

На востоке Украины ночью -3...-8°C, а днем на западе до +18°C. В течение дня в большинстве областей Украины будет тепло +6...+11 °C, а в западных областях +12...+18 °C.

Самая теплая погода будет в западных областях, самая прохладная — в восточной части страны.

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