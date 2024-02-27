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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок

27 лютого 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок
Одесити гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі сьогодні, 27 лютого, погода буде похмурою та теплою. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і +9 °С вночі. Опадів не очікується, проте можливий сильний вітер. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
  • Вітер східний, 7-12 м/с. 
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 0...+2 °C, вдень +7...+9 °C.
  • На автошляхах області димка, видимість 1-2 км.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 лютого

В Україні 27 лютого минеться без опадів. У південно-східних областях буде рвучкий вітер. У більшості областей погода буде теплою, +6...+11 °C.

На сході України вночі -8...-3 °C, а вдень на заході до +18 °C. Протягом дня у більшості областей України буде тепло, +6...+11 °C, а в західних областях +12...+18 °C.

Найтеплішою погода буде в західних областях, прохолоднішою — у східній частині країни.

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