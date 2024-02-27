Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок
В Одесі сьогодні, 27 лютого, погода буде похмурою та теплою. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і +9 °С вночі. Опадів не очікується, проте можливий сильний вітер. Температура морської води — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
- Вітер східний, 7-12 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 0...+2 °C, вдень +7...+9 °C.
- На автошляхах області димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 27 лютого
В Україні 27 лютого минеться без опадів. У південно-східних областях буде рвучкий вітер. У більшості областей погода буде теплою, +6...+11 °C.
На сході України вночі -8...-3 °C, а вдень на заході до +18 °C. Протягом дня у більшості областей України буде тепло, +6...+11 °C, а в західних областях +12...+18 °C.
Найтеплішою погода буде в західних областях, прохолоднішою — у східній частині країни.
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