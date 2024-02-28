Погода в Одесі в середу, 28 лютого

Одесситы вышли на прогулку по городу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 28 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Температура морской воды - +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+3°C, днем +6...+11°C.

На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 февраля

В Украине в среду 28 февраля ожидается небольшая облачность без осадков. В большинстве областей температура воздуха ночью будет +1...-4 °С, а днем +5...+10 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: