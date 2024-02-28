Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в среду arrow

Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в среду

28 февраля 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі в середу, 28 лютого
Одесситы вышли на прогулку по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 28 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Температура морской воды - +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.
  • Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...+3°C, днем +6...+11°C.
  • На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 февраля

В Украине в среду 28 февраля ожидается небольшая облачность без осадков. В большинстве областей температура воздуха ночью будет +1...-4 °С, а днем +5...+10 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в восточных областях ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С;
  • в западных и Одесской областях ночью от +4...-1°С, днем +12...+17°С;
  • на остальной территории ночью от +1...-4°С, днем +5...+10°С.

погода
Одесса
Солнце
Одесская область
синоптик
прогноз погоды
погода в Украине
ветер
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень