Погода в Одесі в середу, 28 лютого

Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в среду
28 февраля 2024 06:40
Одесситы вышли на прогулку по городу. Фото: Новини.LIVE
В Одессе сегодня, 28 февраля, погода будет пасмурной, местами ожидается туман. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +1 °С ночью. Температура морской воды - +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.
- Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+3°C, днем +6...+11°C.
- На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Погода в Украине 28 февраля
В Украине в среду 28 февраля ожидается небольшая облачность без осадков. В большинстве областей температура воздуха ночью будет +1...-4 °С, а днем +5...+10 °С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в восточных областях ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С;
- в западных и Одесской областях ночью от +4...-1°С, днем +12...+17°С;
- на остальной территории ночью от +1...-4°С, днем +5...+10°С.
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