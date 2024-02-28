Погода в Одесі в середу, 28 лютого

Одесити вийшли на прогулянку містом. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 28 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+3 °C, вдень +6...+11 °C.

На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 28 лютого

В Україні у середу, 28 лютого, очікується невелика хмарність без опадів. В більшості областей температура повітря вночі становитиме +1...-4 °С, а вдень +5...+10 °С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря: