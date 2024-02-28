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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі в середу

28 лютого 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі в середу, 28 лютого
Одесити вийшли на прогулянку містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі сьогодні, 28 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
  • Вітер південно-східний, 6-11 м/с. 
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі в середу - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +1...+3 °C, вдень +6...+11 °C.
  • На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі в середу - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 28 лютого

В Україні у середу, 28 лютого, очікується невелика хмарність без опадів. В більшості областей температура повітря вночі становитиме +1...-4 °С, а вдень +5...+10 °С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • у східних областях вночі -6...-1 °С, вдень +2...+7 °С;
  • в західних та Одеській областях вночі від -1...+4 °С, вдень +12...+17 °С;
  • на решті території вночі від -1...+4 °С, вдень +5...+10 °С. 

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