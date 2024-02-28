Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі в середу
28 лютого 2024 06:40
Одесити вийшли на прогулянку містом. Фото: Новини.LIVE
В Одесі сьогодні, 28 лютого, погода буде похмурою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +1 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
- Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...+3 °C, вдень +6...+11 °C.
- На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 28 лютого
В Україні у середу, 28 лютого, очікується невелика хмарність без опадів. В більшості областей температура повітря вночі становитиме +1...-4 °С, а вдень +5...+10 °С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- у східних областях вночі -6...-1 °С, вдень +2...+7 °С;
- в західних та Одеській областях вночі від -1...+4 °С, вдень +12...+17 °С;
- на решті території вночі від -1...+4 °С, вдень +5...+10 °С.
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