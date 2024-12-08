Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра arrow

Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра

8 декабря 2024 18:30
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 9 декабря
Девушка гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

9 декабря погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха днем поднимется до +10 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночью: ночью есть дождь. Температура будет составлять +6 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура будет составлять +7 °C. Ветер юго-восточный — 9 м/с.

Днем: днем в Одессе возможен небольшой дождь. Температура составит около +10 °C. Ветер юго-восточный — 7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +10 °C. Ветер юго-восточный — 6 м/с.

Восход солнца: 9 декабря солнце взойдет в 07:29.
Закат: 9 декабря солнце будет заходить в 16:10.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 41 минута.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами небольшой дождь.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С, на севере +2...+4°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине. Также публиковали меню на Новый год, чтобы привлечь благополучие в семью.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:30 Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра

18:25 Цены на крупы выросли — будут ли продукты дорожать в декабре

18:21 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

18:30 Синоптики предупредили о холодной погоде в Одессе завтра

18:25 Цены на крупы выросли — будут ли продукты дорожать в декабре

18:21 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:08 В Укрэнерго сообщили график отключений на завтра

18:07 Оккупанты создают огневые позиции на набережной Евпатории

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:49 Кладбище техники РФ — что происходит в Курской области

17:45 В Сирии ограбили резиденцию бывшего диктатора Асада

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о серьезных морозах на завтра

17:20 Трамп ответил, уменьшится ли военная поддержка Украины

17:17 За границу нужно выезжать сейчас — пробки на трассе Одесса-Рени

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника