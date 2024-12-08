Погода в Одессе на завтра, 9 декабря

Девушка гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE

9 декабря погода в Одессе и области будет дождливой и холодной. Температура воздуха днем поднимется до +10 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью: ночью есть дождь. Температура будет составлять +6 °C. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Утро: утром ожидаются кратковременные дожди. Температура будет составлять +7 °C. Ветер юго-восточный — 9 м/с.

Днем: днем в Одессе возможен небольшой дождь. Температура составит около +10 °C. Ветер юго-восточный — 7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +10 °C. Ветер юго-восточный — 6 м/с.

Восход солнца: 9 декабря солнце взойдет в 07:29.

Закат: 9 декабря солнце будет заходить в 16:10.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 41 минута.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью +2...+7°С, днем +7...+12°С, на севере +2...+4°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали о том, какой будет погода на рождественско-новогодние праздники в Украине. Также публиковали меню на Новый год, чтобы привлечь благополучие в семью.