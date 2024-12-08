Погода в Одесі на завтра, 9 грудня

Синоптики попередили про холодну погоду в Одесі завтра
Завтра, 9 грудня, погода в Одесі та області буде дощовою та холодною. Температура повітря вдень підніметься до +10 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Одеситів закликають бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +6 °C. Вітер південно-східний, 10 м/с.
Ранок: зранку очікуються короткочасні дощі. Температура становитиме +7 °C. Вітер південно-східний — 9 м/с.
День: вдень в Одесі можливий невеликий дощ. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер південно-східний — 7 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +10 °C. Вітер південно-східний — 6 м/с.
Схід сонця: 9 грудня сонце зійде о 07:29.
Захід сонця: 9 грудня сонце заходитиме о 16:10.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 41 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Місцями невеликий дощ.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +2...+7 °С, вдень +7...+12 °С, на півночі +2...+4 °С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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