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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

7 февраля 2024 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 февраля.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 февраля, в Одессе ожидается еще большее потепление. Осадки синоптики не прогнозируют, целый день небо будет ясным. Однако к вечеру затянется облаками.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6..+7 °С, днем +9..+13 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +4..+10° С, днем +10..+18 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 февраля

Ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем на западе и севере прогнозируют небольшие дожди. На остальной территории Украины без осадков.

В то же время ночью и утром на северо-востоке местами вероятно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололедица.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 7-12 м/с во всех областях, кроме юга и юго-востока. Возможны порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат могут достичь 25-30 м/с.

  • Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С;
  • в южной части до +16°С;
  • в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С.

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