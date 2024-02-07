Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 февраля.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе
Сегодня, 7 февраля, в Одессе ожидается еще большее потепление. Осадки синоптики не прогнозируют, целый день небо будет ясным. Однако к вечеру затянется облаками.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6..+7 °С, днем +9..+13 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +4..+10° С, днем +10..+18 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 7 февраля
Ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем на западе и севере прогнозируют небольшие дожди. На остальной территории Украины без осадков.
В то же время ночью и утром на северо-востоке местами вероятно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололедица.
Ветер ожидается юго-западный и западный, 7-12 м/с во всех областях, кроме юга и юго-востока. Возможны порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат могут достичь 25-30 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С;
- в южной части до +16°С;
- в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С.
Читайте Новини.LIVE!