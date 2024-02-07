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Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Одесі

7 лютого 2024 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 лютого
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 лютого, в Одесі очікується ще більше потепління. Опадів синоптики не прогнозують, цілий день небо буде ясним. Однак під вечір затягнеться хмарами. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +4..+10 °С, вдень +10..+18 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 лютого

Вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі прогнозують невеликі дощі. На решті території України — без опадів. 

Водночас вночі та вранці на північному сході місцями ймовірне налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікується південно-західний та західний, 7-12 м/с в усіх областях, окрім півдня та південного сходу. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат можуть сягнути 25-30 м/с. 

  • Температура вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С;
  • у південній частині до +16°С;
  • у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі -1...-6°С, вдень +2...+7°С.

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