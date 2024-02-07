Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 лютого

Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Одесі
Сьогодні, 7 лютого, в Одесі очікується ще більше потепління. Опадів синоптики не прогнозують, цілий день небо буде ясним. Однак під вечір затягнеться хмарами.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +4..+10 °С, вдень +10..+18 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 7 лютого
Вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі прогнозують невеликі дощі. На решті території України — без опадів.
Водночас вночі та вранці на північному сході місцями ймовірне налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.
Вітер очікується південно-західний та західний, 7-12 м/с в усіх областях, окрім півдня та південного сходу. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат можуть сягнути 25-30 м/с.
- Температура вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С;
- у південній частині до +16°С;
- у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі -1...-6°С, вдень +2...+7°С.
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