Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 лютого

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 лютого, в Одесі очікується ще більше потепління. Опадів синоптики не прогнозують, цілий день небо буде ясним. Однак під вечір затягнеться хмарами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6..+7 °С, вдень +9..+13 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +4..+10 °С, вдень +10..+18 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 лютого

Вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі прогнозують невеликі дощі. На решті території України — без опадів.

Водночас вночі та вранці на північному сході місцями ймовірне налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікується південно-західний та західний, 7-12 м/с в усіх областях, окрім півдня та південного сходу. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат можуть сягнути 25-30 м/с.