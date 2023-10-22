Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе arrow

Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе

22 октября 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе
Девушки гуляют с флажками в руках. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 23 октября, синоптики прогнозируют ясную и без осадков погоду, которая не оставит никого равнодушными. Температура воздуха будет приятной и комфортной, поднимаясь до +26 °С. Скорость ветра будет до 17 км/ч. Так что одесситы смело могут планировать свой день на свежем воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утро: Утро обещает быть ясным и без осадков. Температура утром будет около +15 °C. Ветер будет спокойный.

День: Продолжение теплой погоды, возможна переменная облачность. Температура воздуха поднимется до максимума +26 °C. Ветер — 17 км/ч с порывами до 30 км/ч.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, возможна переменная облачность. Температура составит около +20 °C.

Восход: 23 октября солнце взойдет в 07:25.
Закат: 23 октября солнце будет заходить в 17:57.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 32 минуты.

Прогноз погоды в Украине

На всей территории Украины в понедельник возможны дожди, ожидается облачная погода с прояснениями. На Севере страны возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат — до 25 метров в секунду. На Западе и Севере температура 23 октября ночью будет достигать 8-13 градусов, днем 11-16 градусов. В южной и восточной частях будет значительно теплее – ночью 12-17 градусов, днем 21-26 градусов.

Напомним, что синоптики предупреждают жителей столицы и области об опасных метеорологических явлениях. Так, речь идет о сильных порывах ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. А также о тумане.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме