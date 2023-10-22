Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе

Девушки гуляют с флажками в руках. Фото: Новости.

Завтра, 23 октября, синоптики прогнозируют ясную и без осадков погоду, которая не оставит никого равнодушными. Температура воздуха будет приятной и комфортной, поднимаясь до +26 °С. Скорость ветра будет до 17 км/ч. Так что одесситы смело могут планировать свой день на свежем воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Утро обещает быть ясным и без осадков. Температура утром будет около +15 °C. Ветер будет спокойный.

День: Продолжение теплой погоды, возможна переменная облачность. Температура воздуха поднимется до максимума +26 °C. Ветер — 17 км/ч с порывами до 30 км/ч.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, возможна переменная облачность. Температура составит около +20 °C.

Восход: 23 октября солнце взойдет в 07:25.

Закат: 23 октября солнце будет заходить в 17:57.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 32 минуты.

Прогноз погоды в Украине

На всей территории Украины в понедельник возможны дожди, ожидается облачная погода с прояснениями. На Севере страны возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат — до 25 метров в секунду. На Западе и Севере температура 23 октября ночью будет достигать 8-13 градусов, днем 11-16 градусов. В южной и восточной частях будет значительно теплее – ночью 12-17 градусов, днем 21-26 градусов.

Напомним, что синоптики предупреждают жителей столицы и области об опасных метеорологических явлениях. Так, речь идет о сильных порывах ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. А также о тумане.