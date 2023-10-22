Синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі

Дівчата гуляють з прапорцями в руках. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 23 жовтня, синоптики прогнозують ясну та без опадів погоду, яка не залишить байдужими нікого. Температура повітря буде приємною та комфортною, піднімаючись до позначки +26 °С. Швидкість вітру буде до 17 км/год. Тож одесити сміливо можуть планувати свій день на свіжому повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Ранок обіцяє бути ясним і без опадів. Температура вранці становитиме близько +15°C. Вітер буде спокійним.

День: Продовження теплої погоди, можлива мінлива хмарність. Температура повітря підніметься до максимуму в +26°C. Вітер – 17 км/год з поривами до 30 км/год.

Вечір: Очікується переважно ясна погода, можлива мінлива хмарність. Температура становитиме близько +20°C.

Схід сонця: 23 жовтня сонце зійде о 07:25.

Захід сонця: 23 жовтня сонце заходитиме о 17:57.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 32 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

По всій території України у понеділок можливі дощі, очікується хмарна погода з проясненнями. На Півночі країни можливі пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду, на високогір'ї Карпат до 25 метрів на секунду.

На Заході та Півночі температура 23 жовтня вночі сягатиме 8 – 13 градусів, вдень 11 – 16 градусів. У південній та східній частинах буде значно тепліше – вночі 12 – 17 градусів, вдень 21 – 26 градусів.

Нагадаємо, що синоптики попереджають мешканців столиці та області про небезпечні метеорологічні явища. Так, йдеться про сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 м/с. А також про туман.