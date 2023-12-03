Синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Сегодня, 3 декабря, в Одессе и области ожидается теплая, но пасмурная погода. Утром возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер — юго-западный, 2-8 м/с.
- Температура воздуха ночью — +3...+4 °С, днем — +10...+13 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Возможен дождь.
- Ветер ночью юго-западный, днем южный, 4-9 м/с.
- Температура ночью — +2...+9 °С, днем — +5...+17 °С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 3 декабря
По словам Диденко, сегодня погода будет "очень контрастной".
"Осадки какие-то серьезные 3 декабря в Украине маловероятны, разве в западных областях небольшой снег и мокрый снег", — отметила она.
В свою очередь температура воздуха в некоторых областях страны будет по-настоящему весенней.
Температура воздуха:
- в западных областях -4...0 °C;
- на севере -2...+3 °C;
- в центре страны — +3 ... +8 ° C, в Днепропетровской и Полтавской областях — +9 ... +12 ° C;
- на юге и востоке — +10 ... +15 °C.
Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.
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