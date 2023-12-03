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Синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

3 декабря 2023 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
Женщина идет с ребенком за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 3 декабря, в Одессе и области ожидается теплая, но пасмурная погода. Утром возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер — юго-западный, 2-8 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +3...+4 °С, днем — +10...+13 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Возможен дождь.
  • Ветер ночью юго-западный, днем южный, 4-9 м/с.
  • Температура ночью — +2...+9 °С, днем — +5...+17 °С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 декабря

По словам Диденко, сегодня погода будет "очень контрастной".

"Осадки какие-то серьезные 3 декабря в Украине маловероятны, разве в западных областях небольшой снег и мокрый снег", — отметила она.

В свою очередь температура воздуха в некоторых областях страны будет по-настоящему весенней.

Температура воздуха:

  • в западных областях -4...0 °C;
  • на севере -2...+3 °C;
  • в центре страны — +3 ... +8 ° C, в Днепропетровской и Полтавской областях — +9 ... +12 ° C;
  • на юге и востоке — +10 ... +15 °C.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

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