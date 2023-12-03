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Синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

3 грудня 2023 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Жінка йде з дитиною за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 грудня, в Одесі та області очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер — південно-західний, 2-8 м/с.
  • Температура повітря вночі — +3...+4 °С, вдень — +10...+13 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Можливий місцями дощ.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі — +2...+9 °С, вдень — +5...+17 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 грудня

За словами Діденко, сьогодні погода буде "дуже контрастною". 

"Опади якісь серйозні 3-го грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг", — зазначила вона.

Своєю чергою температура повітря в деяких областях країни буде по-справжньому весняною. 

Температура повітря:

  • у західних областях — -4...0 °C;
  • на півночі — -2...+3 °C;
  • у центрі країни — +3...+8 °C, у Дніпропетровській та Полтавській областях — +9...+12 °C;
  • на півдні та сході — +10...+15 °C.

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

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