Синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 3 грудня, в Одесі та області очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер — південно-західний, 2-8 м/с.
- Температура повітря вночі — +3...+4 °С, вдень — +10...+13 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Можливий місцями дощ.
- Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.
- Температура вночі — +2...+9 °С, вдень — +5...+17 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 3 грудня
За словами Діденко, сьогодні погода буде "дуже контрастною".
"Опади якісь серйозні 3-го грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг", — зазначила вона.
Своєю чергою температура повітря в деяких областях країни буде по-справжньому весняною.
Температура повітря:
- у західних областях — -4...0 °C;
- на півночі — -2...+3 °C;
- у центрі країни — +3...+8 °C, у Дніпропетровській та Полтавській областях — +9...+12 °C;
- на півдні та сході — +10...+15 °C.
Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.
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