Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 января.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

В 23 января в Одессе будет сохраняться облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +2...+5 °С, днем +3...+5 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью -8...-2 °С, днем -1...+3°С.

На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 января

Сегодня, 23 января, в Украине ожидается мокрый снег и нехорошая видимость на дорогах. Самые сильные морозы -5...-10°C будут на Левобережье, на других территориях температура воздуха будет колебаться от -2...+3°C.