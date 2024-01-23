Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 января.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня
23 января 2024 06:22
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
В 23 января в Одессе будет сохраняться облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но местами возможны порывы ветра до 14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +2...+5 °С, днем +3...+5 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -8...-2 °С, днем -1...+3°С.
- На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Погода в Украине 23 января
Сегодня, 23 января, в Украине ожидается мокрый снег и нехорошая видимость на дорогах. Самые сильные морозы -5...-10°C будут на Левобережье, на других территориях температура воздуха будет колебаться от -2...+3°C.
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