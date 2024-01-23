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Синоптики рассказали о погоде в Одессе на сегодня

23 января 2024 06:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 января.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В 23 января в Одессе будет сохраняться облачная и прохладная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +2...+5 °С, днем +3...+5 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -8...-2 °С, днем -1...+3°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 23 января

Сегодня, 23 января, в Украине ожидается мокрый снег и нехорошая видимость на дорогах. Самые сильные морозы -5...-10°C будут на Левобережье, на других территориях температура воздуха будет колебаться от -2...+3°C.

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