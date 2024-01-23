Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 січня

Синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
23 січня 2024 06:22
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Протягом 23 січня в Одесі зберігатиметься хмарна та прохолодна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте місцями можливі пориви вітру до 14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+5 °С, вдень +3...+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без опадів.
- Вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -8...-2 °С, вдень -1...+3 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні 23 січня
Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується мокрий сніг та погана видимість на дорогах. Найсильніші морози -5... -10 °C будуть на Лівобережжі, на інших територіях температура повітря коливатиметься від -2... +3 °C.
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