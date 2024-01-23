Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 січня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Протягом 23 січня в Одесі зберігатиметься хмарна та прохолодна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте місцями можливі пориви вітру до 14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +2...+5 °С, вдень +3...+5 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі -8...-2 °С, вдень -1...+3 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 січня

Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується мокрий сніг та погана видимість на дорогах. Найсильніші морози -5... -10 °C будуть на Лівобережжі, на інших територіях температура повітря коливатиметься від -2... +3 °C.