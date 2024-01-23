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Синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

23 січня 2024 06:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 січня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом 23 січня в Одесі зберігатиметься хмарна та прохолодна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте місцями можливі пориви вітру до 14 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +2...+5 °С, вдень +3...+5 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -8...-2 °С, вдень -1...+3 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 23 січня

Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується мокрий сніг та погана видимість на дорогах. Найсильніші морози -5... -10 °C будуть на Лівобережжі, на інших територіях температура повітря коливатиметься від -2... +3 °C.

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