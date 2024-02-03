Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 февраля.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных
В Одессе в выходные ожидается потепление, небо будет преимущественно солнечным, однако местами все же затянет облаками. В то же время, утром прогнозируют дождь, также возможны порывы западного ветра до 14 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 0..+1°С, днем +3..+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Без осадков, лишь днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
- Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 0..+2°С, днем +5..+7°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 3 февраля
По данным Укргидрометцентра , в областях ожидается облачная погода. В выходные будут преобладать осадки в виде мокрого снега и дождя, которые ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.
На западе Украины ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с. Однако в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами предполагается гололедица.
Температура воздуха в Украине на выходных:
- 3 февраля ночью от -3 до +2 °C, днем от +3 до +8 °C;
- 4 февраля ночью от 0 до +5 °C, а днем от +1 до +7 °C, на юге страны до плюс 11 °C.
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