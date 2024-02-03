Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 февраля.

Люди стоят на остановке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в выходные ожидается потепление, небо будет преимущественно солнечным, однако местами все же затянет облаками. В то же время, утром прогнозируют дождь, также возможны порывы западного ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без существенных осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0..+1°С, днем +3..+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Без осадков, лишь днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0..+2°С, днем +5..+7°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 февраля

По данным Укргидрометцентра , в областях ожидается облачная погода. В выходные будут преобладать осадки в виде мокрого снега и дождя, которые ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

На западе Украины ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с. Однако в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами предполагается гололедица.

Температура воздуха в Украине на выходных: