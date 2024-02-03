Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных arrow

Синоптики рассказали о погоде в Одессе на выходных

3 февраля 2024 06:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 февраля.
Люди стоят на остановке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в выходные ожидается потепление, небо будет преимущественно солнечным, однако местами все же затянет облаками. В то же время, утром прогнозируют дождь, также возможны порывы западного ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 0..+1°С, днем +3..+7°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Без осадков, лишь днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
  • Ветер западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 0..+2°С, днем +5..+7°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 февраля

По данным Укргидрометцентра , в областях ожидается облачная погода. В выходные будут преобладать осадки в виде мокрого снега и дождя, которые ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

На западе Украины ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с. Однако в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами предполагается гололедица.

Температура воздуха в Украине на выходных:

  • 3 февраля ночью от -3 до +2 °C, днем от +3 до +8 °C;
  • 4 февраля ночью от 0 до +5 °C, а днем от +1 до +7 °C, на юге страны до плюс 11 °C.

погода
Одесса
Одесская область
февраль
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме