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Синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних

3 лютого 2024 06:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 лютого
Люди стоять на зупинці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі на вихідних очікується потепління, небо буде переважно сонячним, однак місцями все ж таки затягне хмарами. Водночас зранку прогнозують дощ, також можливі пориви західного вітру до 14 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 0..+1 °С, вдень +3..+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
  • Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 0..+2 °С, вдень +5..+7 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 лютого

За даними Укргідрометцентру, в областях країни очікується хмарна погода. На вихідних переважатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які очікуються в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

На заході України очікується західний, південно-західний вітер, 7-12 м/с. Однак в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. На дорогах місцями передбачається ожеледиця.

Температура повітря в Україні на вихідних:

  • 3 лютого вночі від -3 до +2 °C, вдень від +3 до +8 °C;
  • 4 лютого вночі від 0 до +5 °C, а вдень від +1 до +7 °C, на півдні країни до плюс 11 °C.

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