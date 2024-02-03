Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 лютого

Синоптики розповіли про погоду в Одесі на вихідних
В Одесі на вихідних очікується потепління, небо буде переважно сонячним, однак місцями все ж таки затягне хмарами. Водночас зранку прогнозують дощ, також можливі пориви західного вітру до 14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 0..+1 °С, вдень +3..+7 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
- Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 0..+2 °С, вдень +5..+7 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 3 лютого
За даними Укргідрометцентру, в областях країни очікується хмарна погода. На вихідних переважатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які очікуються в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
На заході України очікується західний, південно-західний вітер, 7-12 м/с. Однак в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. На дорогах місцями передбачається ожеледиця.
Температура повітря в Україні на вихідних:
- 3 лютого вночі від -3 до +2 °C, вдень від +3 до +8 °C;
- 4 лютого вночі від 0 до +5 °C, а вдень від +1 до +7 °C, на півдні країни до плюс 11 °C.
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