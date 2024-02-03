Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 лютого

Люди стоять на зупинці. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на вихідних очікується потепління, небо буде переважно сонячним, однак місцями все ж таки затягне хмарами. Водночас зранку прогнозують дощ, також можливі пориви західного вітру до 14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0..+1 °С, вдень +3..+7 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Без істотних опадів, лише вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 0..+2 °С, вдень +5..+7 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 3 лютого

За даними Укргідрометцентру, в областях країни очікується хмарна погода. На вихідних переважатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які очікуються в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

На заході України очікується західний, південно-західний вітер, 7-12 м/с. Однак в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. На дорогах місцями передбачається ожеледиця.

Температура повітря в Україні на вихідних: