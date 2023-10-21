Синоптики рассказали о погоде в Одессе на завтра

Девушка сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 22 октября, обещает стать днем, который подарит радость и комфорт жителям Одессы. Синоптики прогнозируют отличную солнечную погоду без осадков. Температура воздуха поднимется до +25°C. Запланируйте этот день на свежем воздухе, наслаждаясь солнечными лучами и природной красотой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

В воскресенье самая низкая температура будет 15°C между 06:00 и 07:00, самая высокая – 24°C между 14:00 и 15:00.

Утро: небо будет ясным и безоблачным. Температура утром будет около +15°C. Ветер слабый.

День: продолжение солнечной и теплой погоды. Температура воздуха поднимется до максимума в +24°C. Ветер останется тихим и спокойным.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, возможна переменная облачность. Температура составит около +19°C.

Восход: 21 октября солнце взойдет в 07:22.

Закат: 21 октября солнце будет заходить в 18:01.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 39 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине в воскресенье 22 октября ожидается сухая погода. Однако на западе все же пройдут дожди. В эти выходные еще есть время прогуляться на улице или, например, завершить уборку.

Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.