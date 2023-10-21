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Синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра

21 жовтня 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра
Дівчина сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 22 жовтня, обіцяє стати днем, який подарує радість і комфорт мешканцям та гостям Одеси. Синоптики прогнозують чудову сонячну погоду без опадів. Температура повітря підніметься до +25°C. Заплануйте провести цей день на свіжому повітрі, насолоджуючись сонячними променями та природною красою. 

Прогноз погоди в Одесі

У неділю найнижча температура буде 15°C між 06:00 і 07:00, найвища – 24°C між 14:00 і 15:00. 

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Ранок: Небо буде ясним і безхмарним. Температура вранці становитиме близько +15°C. Вітер буде спокійним.

День: Продовження сонячної та теплої погоди. Температура повітря підніметься до максимуму в +24°C. Вітер залишиться тихим і спокійним.

Вечір: Очікується переважно ясна погода, можлива мінлива хмарність. Температура становитиме приблизно +19°C.

Схід сонця: 21 жовтня сонце зійде о 07:22.
Захід сонця: 21 жовтня сонце заходитиме о 18:01.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 39 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

В Україні в неділю, 22 жовтня, очікується суха погода. Проте на заході все ж пройдуть дощі. Цими вихідними ще є час прогулятися на вулиці або ж, наприклад, завершити прибирання. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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