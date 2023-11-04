Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 ноября.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе и области на выходных
4 ноября 2023 06:23
Люди гуляют на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 4 ноября, в Одессе ожидается сильный ветер и штормовые волны, которые составят более 2 метров. Синоптики прогнозируют теплую погоду, столбики термометров покажут +19, осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно облачно.
- Ветер южный, 6-20 м/с.
- Температура ночью +16°С...+17°С, днем +18°С...+19°С.
- Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 10-28 м/с.
- Температура ночью +6°С...+11°С, днем +14°С...+19°С.
- На дорогах области видимость до 200 м.
Погода в Украине
На этих выходных украинцев ожидает дождливая погода. На Левобережье будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.
Ранее мы сообщали, что завтра, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Ожидается дождь и сильный штормовой ветер.
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