Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 ноября.

Люди гуляют на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 ноября, в Одессе ожидается сильный ветер и штормовые волны, которые составят более 2 метров. Синоптики прогнозируют теплую погоду, столбики термометров покажут +19, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Преимущественно облачно.

Ветер южный, 6-20 м/с.

Температура ночью +16°С...+17°С, днем +18°С...+19°С.

Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

Влажность — 78%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северный, 10-28 м/с.

Температура ночью +6°С...+11°С, днем +14°С...+19°С.

На дорогах области видимость до 200 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

На этих выходных украинцев ожидает дождливая погода. На Левобережье будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что завтра, 4 ноября, атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и Винницкую и Черкасскую. Ожидается дождь и сильный штормовой ветер.