Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 листопада

Синоптики розповіли про погоду в Одесі та області на вихідних
4 листопада 2023 06:23
Люди гуляють на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 4 листопада, в Одесі очікується сильний вітер та штормові хвилі, які сягнуть понад 2 метрів. Синоптики прогнозують доволі теплу погоду, стовпчики термометрів покажуть +19, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно хмарно.
- Вітер південний, 6-20 м/с.
- Температура вночі +16 °С...+17 °С, вдень +18 °С...+19 °С.
- Атмосферний тиск — 750 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 10-28 м/с.
- Температура вночі +6 °С...+11 °С, вдень +14 °С...+19 °С.
- На автошляхах області видимість до 200 м.
Погода в Україні
На цих вихідних на українців очікує дощова погода. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.
Раніше ми повідомляли, що завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.
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