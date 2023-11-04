Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 листопада

Люди гуляють на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 листопада, в Одесі очікується сильний вітер та штормові хвилі, які сягнуть понад 2 метрів. Синоптики прогнозують доволі теплу погоду, стовпчики термометрів покажуть +19, опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно хмарно.

Вітер південний, 6-20 м/с.

Температура вночі +16 °С...+17 °С, вдень +18 °С...+19 °С.

Атмосферний тиск — 750 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 10-28 м/с.

Температура вночі +6 °С...+11 °С, вдень +14 °С...+19 °С.

На автошляхах області видимість до 200 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

На цих вихідних на українців очікує дощова погода. На Лівобережжі будуть сильні пориви вітру, як сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Раніше ми повідомляли, що завтра, 4 листопада, атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ та на Вінниччину й Черкащину. Очікуються дощі та сильний штормовий вітер.