Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 февраля.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первый день февраля
1 февраля 2024 06:26
Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
В первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, но местами возможна облачность. В то же время, осадков не прогнозируется, однако утром возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью +1...+2 °С, днем +4...+6 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 1 февраля
Напомним, в Украине ожидается смена погодных условий завтра, 1 февраля. В областях будет идти дождь, кое-где с мокрым снегом. Столбики термометров максимально опустятся до -3 °C.
Кроме того, мы публиковали календарь магнитных бурь на февраль 2024 года — ждать ли украинцам мощных геоштормов.
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