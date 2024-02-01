Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 февраля.

Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE

В первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, но местами возможна облачность. В то же время, осадков не прогнозируется, однако утром возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +1...+2 °С, днем +4...+6 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 февраля

Напомним, в Украине ожидается смена погодных условий завтра, 1 февраля. В областях будет идти дождь, кое-где с мокрым снегом. Столбики термометров максимально опустятся до -3 °C.

Кроме того, мы публиковали календарь магнитных бурь на февраль 2024 года — ждать ли украинцам мощных геоштормов.