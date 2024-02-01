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Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первый день февраля

1 февраля 2024 06:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 февраля.
Мужчина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первый день февраля в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, но местами возможна облачность. В то же время, осадков не прогнозируется, однако утром возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +1...+2 °С, днем +4...+6 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью -1...+1 °С, днем +5...+7 °С.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 февраля

Напомним, в Украине ожидается смена погодных условий завтра, 1 февраля. В областях будет идти дождь, кое-где с мокрым снегом. Столбики термометров максимально опустятся до -3 °C.

Кроме того, мы публиковали календарь магнитных бурь на февраль 2024 года — ждать ли украинцам мощных геоштормов.

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