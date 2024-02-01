Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 лютого

Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перший день лютого
1 лютого 2024 06:26
Чоловік гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE
У перший день лютого в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями можлива хмарність. Водночас опадів не прогнозується, однак зранку можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +1...+2 °С, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 1 лютого
Нагадаємо, в Україні очікується зміна погодних умов завтра, 1 лютого. В областях йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -3 °C.
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