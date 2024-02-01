Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 лютого

Чоловік гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE

У перший день лютого в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями можлива хмарність. Водночас опадів не прогнозується, однак зранку можливий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +1...+2 °С, вдень +4...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 1 лютого

Нагадаємо, в Україні очікується зміна погодних умов завтра, 1 лютого. В областях йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -3 °C.

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