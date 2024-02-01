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Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перший день лютого

1 лютого 2024 06:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 лютого
Чоловік гуляє з собакою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перший день лютого в Одесі очікується переважно сонячна погода, однак місцями можлива хмарність. Водночас опадів не прогнозується, однак зранку можливий туман. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +1...+2 °С, вдень +4...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 1 лютого

Нагадаємо, в Україні очікується зміна погодних умов завтра, 1 лютого. В областях йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -3 °C.

Окрім того, ми публікували календар магнітних бур на лютий 2024 — чи чекати українцям потужних геоштормів.

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