Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 декабря

Люди гуляют у водоема. Фото: Новини.LIVE

В последние выходные года в Одессе будет облачная, но теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер ночью переменные направления, днем северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +5...+6°С, днем +7...+9°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ночью и утром туман, местами гололедица.

Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от +2...+6°С, днем +8...+11.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 30 декабря, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.