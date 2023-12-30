Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 декабря

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последние выходные года
30 декабря 2023 06:54
Люди гуляют у водоема. Фото: Новини.LIVE
В последние выходные года в Одессе будет облачная, но теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром туман.
- Ветер ночью переменные направления, днем северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью +5...+6°С, днем +7...+9°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ночью и утром туман, местами гололедица.
- Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью от +2...+6°С, днем +8...+11.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.
Погода в Украине
Сегодня, 30 декабря, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.
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