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Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последние выходные года

30 декабря 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 декабря
Люди гуляют у водоема. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последние выходные года в Одессе будет облачная, но теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей 

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер ночью переменные направления, днем северо-западный, 3-8 м/с.
    Температура ночью +5...+6°С, днем +7...+9°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ночью и утром туман, местами гололедица.
  • Ветер ночью переменные направления, днем юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью от +2...+6°С, днем +8...+11.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня, 30 декабря, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. В некоторых регионах будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.

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