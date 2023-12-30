Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 грудня

Люди гуляють біля водойми. Фото: Новини.LIVE

В останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +5...+6°С, вдень +7...+9°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від +2...+6°С, вдень +8...+11.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 30 грудня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, 15-20 м/с.