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Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останні вихідні року

30 грудня 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 грудня
Люди гуляють біля водойми. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3-8 м/с.
    Температура вночі +5...+6°С, вдень +7...+9°С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без опадів.
  • Вночі та вранці туман, місцями ожеледиця.
  • Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі від +2...+6°С, вдень +8...+11.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні, 30 грудня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. У деяких регіонах будуть сильні пориви вітру, 15-20 м/с.

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