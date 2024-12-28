Погода в Одессе на 29 декабря

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной года
Завтра, 29 декабря, в Одессе сохранится ясная и теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха иногда будет опускаться до 0 °C, морская вода +5…+6 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 29 декабря
Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Восход: 29 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 29 декабря солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 37 минут.
Погода в Одесской области на 29 декабря
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый туман.
- Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +1...+6°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходные. Также ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.
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