Погода в Одессе на 29 декабря

Девушка что-то слушает на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 декабря, в Одессе сохранится ясная и теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха иногда будет опускаться до 0 °C, морская вода +5…+6 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 29 декабря

Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Восход: 29 декабря солнце взойдет в 07:40.

Закат: 29 декабря солнце будет заходить в 16:18.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 37 минут.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 29 декабря

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +1...+6°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходные. Также ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.