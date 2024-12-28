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Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной года

28 декабря 2024 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на 29 декабря
Девушка что-то слушает на телефоне. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 29 декабря, в Одессе сохранится ясная и теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха иногда будет опускаться до 0 °C, морская вода +5…+6 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Восход: 29 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 29 декабря солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 37 минут.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной году - фото 1
Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 29 декабря

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью от +3°С до -2°С, днем +1...+6°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной году - фото 2
Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходные. Также ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды

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