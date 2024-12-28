Погода в Одесі на 29 грудня

Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній вихідний року
Завтра, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься ясна та тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C, морська вода +5…+6 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 29 грудня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.
Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.
Схід сонця: 29 грудня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 29 грудня сонце заходитиме о 16:18.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 37 хвилин.
Погода в Одеській області на 29 грудня
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
- Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні. Також раніше синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.
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