Погода в Одесі на 29 грудня

Дівчина слухає щось на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься ясна та тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C, морська вода +5…+6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі на 29 грудня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.

Схід сонця: 29 грудня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 29 грудня сонце заходитиме о 16:18.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 37 хвилин.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 29 грудня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер північно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні. Також раніше синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.