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Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній вихідний року

28 грудня 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 29 грудня
Дівчина слухає щось на телефоні. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 29 грудня, в Одесі зберігатиметься ясна та тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C,  морська вода +5…+6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с. 

Схід сонця: 29 грудня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 29 грудня сонце заходитиме о 16:18.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 37 хвилин.

Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній вихідний року - фото 1
Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 29 грудня

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С. 
  • На автошляхах області видимість добра. 
Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній вихідний року - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні. Також раніше синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

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