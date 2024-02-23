Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Одессе на субботу

Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 24 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Ночью и утром опустится слабый туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2..+7°С, днем +8..+14°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3..+7°С, днем +10..+16°С.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 февраля

В субботу в течение дня максимальная температура воздуха будет +10...+15 °C, в восточной части будет прохладнее - +5+9 °C. Также будет преобладать высокое атмосферное давление, так что осадков не ожидается. Однако в Карпатах и у гор есть вероятность небольшого дождя.

Народный синоптик Наталья Диденко уточнила, что территория Одесской области окажется в зоне взаимодействия гребня антициклона над Нижней Волгой и котловины циклона над Средиземным морем. Это обусловит ветреную, теплую, сухую погоду с переменной облачностью.