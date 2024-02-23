Синоптики розповіли про прогноз погоди в Одесі на суботу
У суботу, 24 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Вночі та вранці на вулиця міста опуститься слабкий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +2..+7°С, вдень +8..+14°С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +3..+7 °С, вдень +10..+16 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Україні 24 лютого
У суботу протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у східній частині буде прохолодніше — +5+9 °C. Також переважатиме високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується. Проте в Карпатах та біля гір є ймовірність невеликого дощу.
Народний синоптик Наталка Діденко уточнила, що територія Одещини опиниться в зоні взаємодії гребеня антициклону над Нижньою Волгою та улоговини циклону над Середземним морем. Це зумовить вітряну, теплу, суху погоду з мінливою хмарністю.
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