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Синоптики розповіли про прогноз погоди в Одесі на суботу

23 лютого 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про прогноз погоди в Одесі на суботу
Одесити гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 24 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Вночі та вранці на вулиця міста опуститься слабкий туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +2..+7°С, вдень +8..+14°С.
Синоптики розповіли про прогноз погоди в Одесі на суботу - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3..+7 °С, вдень +10..+16 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Синоптики розповіли про прогноз погоди в Одесі на суботу - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 лютого

У суботу протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 °C, у східній частині буде прохолодніше — +5+9 °C. Також переважатиме високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується. Проте в Карпатах та біля гір є ймовірність невеликого дощу.

Народний синоптик Наталка Діденко уточнила, що територія Одещини опиниться в зоні взаємодії гребеня антициклону над Нижньою Волгою та улоговини циклону над Середземним морем. Це зумовить вітряну, теплу, суху погоду з мінливою хмарністю.

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