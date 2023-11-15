Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 ноября.

Мужчина гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 ноября, в Одессе ожидается облачная погода, однако осадков синоптики не прогнозируют. Однако возможны порывы северо-западного ветра до 9 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром будет идти дождь. Температура будет составлять +9...+11 °C. Ветер северо-западный — 8,1 м/с.

День: днем в Одессе будет облачная погода, местами возможен туман. Температура составит около +8…+10 °C. Ветер северо-западный — 9,0 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +7 °C. Ветер западный — до 6,1 м/с.

Восход солнца: 16 ноября солнце взойдет в 07:00.

Закат: 16 ноября солнце будет заходить в 16:23.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 23 минуты.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 16 ноября, в отдельных районах Киевской, Черниговской и Сумской области возможен мокрый снег. Кроме того, в Киеве будет сильный порывистый ветер, порывами до 12-15 м/с.

В Украине местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег. В большинстве западных областях осадки прекратятся.