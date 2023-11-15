Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 листопада

Синоптики розповіли про зміни погоди в Одесі на завтра
Завтра, 16 листопада, в Одесі очікується переважно хмарна погода, проте опадів синоптики не прогнозують. Проте можливі пориви північно-західного вітру до 9 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде затягнуте хмарами, опадів не передбачається. Температура становитиме +9...+11 °C. Вітер північно-західний — 8,1 м/с.
День: вдень в Одесі залишатиметься хмарна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме близько +8...+10 °C. Вітер північно-західний — 9,0 м/с.
Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +7 °C. Вітер західний — до 6,1 м/с.
Схід сонця: 16 листопада сонце зійде о 07:00.
Захід сонця: 16 листопада сонце заходитиме о 16:23.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 23 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
Завтра, 16 листопада, в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. Окрім того, у Києві буде сильний рвучкий вітер, поривами до 12-15 м/с.
В Україні місцями пройде невеликий дощ, а в окремих районах Київщини, Чернігівщини та Сумщини можливий мокрий сніг. В більшості західних областях опади припиняться.
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