Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 января.

Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 января, в Одессе будет пасмурная погода. Местами возможны незначительные прояснения, осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +3...+4 °С, днем +3...+5 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами гололедица, туман.

Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -4...+2 °С, днем 0...+6 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 января

В Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки. Во всех других областях больших осадков не ожидается.

На дорогах местами гололедица, в южных регионах она не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.