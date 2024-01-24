Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики прогнозировали погоду на сегодня в Одессе arrow

Синоптики прогнозировали погоду на сегодня в Одессе

24 января 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 января.
Одесситы гуляют по центру города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 24 января, в Одессе будет пасмурная погода. Местами возможны незначительные прояснения, осадки синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +3...+4 °С, днем +3...+5 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами гололедица, туман.
  • Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -4...+2 °С, днем 0...+6 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 24 января

В Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки. Во всех других областях больших осадков не ожидается.

На дорогах местами гололедица, в южных регионах она не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

погода
Одесса
Одесская область
прогноз погоды
погода в Украине
ветер
температура воздуха
январь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

11 января 2024

09:55 Довбика побили на тренировке Жироны

Актуальное по теме