Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 января.

Синоптики прогнозировали погоду на сегодня в Одессе
Сегодня, 24 января, в Одессе будет пасмурная погода. Местами возможны незначительные прояснения, осадки синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +3...+4 °С, днем +3...+5 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами гололедица, туман.
- Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -4...+2 °С, днем 0...+6 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 24 января
В Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью в северных и большинстве центральных областей будет небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидаются значительные осадки. Во всех других областях больших осадков не ожидается.
На дорогах местами гололедица, в южных регионах она не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.
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