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Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні в Одесі

24 січня 2024 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 січня
Одесити гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 24 січня, в Одесі залишатиметься похмура погода. Місцями можливі незначні прояснення, опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +3...+4 °С, вдень +3...+5 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця, туман.
  • Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -4...+2 °С, вдень 0...+6 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 24 січня

В Україні 24 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Цієї ночі у північних та більшості центральних областей буде невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті своєю чергою очікуються значні опади. В усіх інших областях великих опадів не очікується.

На дорогах місцями ожеледиця, в південних регіонах вона не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

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