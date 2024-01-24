Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 січня

Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні в Одесі
Сьогодні, 24 січня, в Одесі залишатиметься похмура погода. Місцями можливі незначні прояснення, опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +3...+4 °С, вдень +3...+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями ожеледиця, туман.
- Вітер вночі західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -4...+2 °С, вдень 0...+6 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 24 січня
В Україні 24 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Цієї ночі у північних та більшості центральних областей буде невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті своєю чергою очікуються значні опади. В усіх інших областях великих опадів не очікується.
На дорогах місцями ожеледиця, в південних регіонах вона не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.
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