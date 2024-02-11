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Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на воскресенье

11 февраля 2024 07:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на воскресенье
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Погода в Одессе и области сегодня, 11 февраля, будет преимущественно малооблачная. Прогнозируются небольшие осадки. Температура будет оставаться выше нормы для этого периода года.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5..+7°С, днем +11..+13°С.
Синоптики прогнозировали погоду в Одессе на воскресенье - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +4...+9°С, днем +11...+16°С, местами +19...+21°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на воскресенье - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 февраля

Западные области: Прогнозируется местами небольшой дождь. Туманы возможны. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться +3...+8°С, днем +8...+13°С.

Северные области: Ожидается снег, который перейдет в дождь, местами возможна гололедица. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +2...+7°С.

Центральные области: Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

Южные области и Крым: Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем +12...+17°С.

Восточные области: Прогнозируется дождь и ледяной дождь ночью, местами небольшой дождь днем. Возможен туман. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +2...+11°С.

Напомним, ранее мы писали, что 11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся. Также ощутимо повысится температура воздуха.

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