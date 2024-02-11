Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на неділю

Люди гуляють в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі та області сьогодні, 11 лютого, буде переважно малохмарна. Прогнозуються незначні опади. Температура залишатиметься вищою за норму для цього періоду року.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +5..+7°С, вдень +11..+13 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +11...+16 °С, місцями +19...+21 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 лютого

Західні області: Прогнозується місцями невеликий дощ. Тумани також можливі. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

Північні області: Очікується сніг, що перейде у дощ, місцями можлива ожеледь. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +2 ...+7 °С.

Центральні області: Вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С.

Південні області та Крим: Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С.

Східні області: Прогнозується дощ та льодяний дощ вночі, місцями невеликий дощ вдень. Також можливий туман. Вітер східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+11 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 11-го лютого опади в більшості областей України припиняться. Також відчутно підвищиться температура повітря.