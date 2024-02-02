Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на сегодня arrow

Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на сегодня

2 февраля 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на сегодня
Женщина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 2 февраля, в Одессе ожидается облачная облачность, хотя осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться до +5 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер западный и юго-западный, 4-5 м/с.
  • Температура ночью +2...+3°С, днем +4...+5°С.
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью -1..0°С, днем +0...+8°С.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

погода
Одесса
Одесская область
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме