Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на сегодня
2 февраля 2024 06:45
Женщина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 2 февраля, в Одессе ожидается облачная облачность, хотя осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться до +5 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер западный и юго-западный, 4-5 м/с.
- Температура ночью +2...+3°С, днем +4...+5°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 2-6 м/с.
- Температура ночью -1..0°С, днем +0...+8°С.
Погода в Украине 2 февраля
Сегодня, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Читайте Новини.LIVE!