Синоптики спрогнозировали погоду в Одессе на сегодня

Женщина гуляет с собакой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 февраля, в Одессе ожидается облачная облачность, хотя осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться до +5 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 4-5 м/с.

Температура ночью +2...+3°С, днем +4...+5°С.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 2-6 м/с.

Температура ночью -1..0°С, днем +0...+8°С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.