Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на сьогодні

Жінка гуляє із собакою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі очікується сильна хмарність, хоча опадів не прогнозують. Температура коливатиметься до +5 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність.

Без опадів.

Вітер західний та південно-західний, 4-5 м/с.

Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+5 °С.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 2-6 м/с.

Температура вночі -1..0 °С, вдень +0...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, на Стрітення, в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.