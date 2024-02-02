Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на сьогодні
2 лютого 2024 06:45
Жінка гуляє із собакою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 2 лютого, в Одесі очікується сильна хмарність, хоча опадів не прогнозують. Температура коливатиметься до +5 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний та південно-західний, 4-5 м/с.
- Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 2-6 м/с.
- Температура вночі -1..0 °С, вдень +0...+8 °С.
Погода в Україні 2 лютого
Сьогодні, 2 лютого, на Стрітення, в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.
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