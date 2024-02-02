Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на сьогодні arrow

Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на сьогодні

2 лютого 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики спрогнозували погоду в Одесі на сьогодні
Жінка гуляє із собакою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі очікується сильна хмарність, хоча опадів не прогнозують. Температура коливатиметься до +5 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний та південно-західний, 4-5 м/с.
  • Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+5 °С.
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 2-6 м/с.
  • Температура вночі -1..0 °С, вдень +0...+8 °С.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 2 лютого

Сьогодні, 2 лютого, на Стрітення, в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

погода
Одеса
Одеська область
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі