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Ситуация может ухудшиться в ближайшие часы — очереди на границах Одесчины утром 8 января

8 января 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ситуация может ухудшиться в ближайшие часы — очереди на границах Одесчины утром 8 января
Пробки на трассе М-15. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 8 января наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено у обоих пограничных пунктов. Кроме того, из-за непогоды может быть затруднено движение за городом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка перед молдавским КПП. Из-за дождя и тумана несколько затруднена проверка автомобилей, поэтому в ближайшее время ситуация может ухудшиться. В настоящее время дорога в Молдову, по данным картографических сервисов, составляет 1 час 6 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров и Сафьян. Также в Бессарабии с ночи началась снежная метель, которая тоже может усложнить движение по дорогам, поэтому советуем тщательно продумать свой маршрут. Сейчас до дунайской границы можно доехать через 4 часа 6 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

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Также мы рассказывали о том, как зимой остановить автомобиль, если вдруг отказали тормоза. Отказ тормозной системы автомобиля требует быстрой реакции водителя.

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