Ситуація може погіршитися найближчі години — черги на кордонах Одещини вранці 8 січня

Затори на трасі М-15. Фото: скриншот

Станом на ранок 8 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнено біля обох прикордонних пунктів. Крім того, через негоду може бути ускладнено рух за містом.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед молдовським КПП. Через дощ та туман дещо ускладнено перевірку автівок, тож найближчим часом ситуація може погіршитися. Наразі дорога до Молдови, за даними картографічних сервісів, складає 1 годину 6 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також у Бессарабії з ночі почалася снігова заметіль, яка теж може ускладнити рух дорогами, тож радимо ретельно продумати свій маршрут. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 6 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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