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Ситуація може погіршитися найближчі години — черги на кордонах Одещини вранці 8 січня

8 січня 2024 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ситуація може погіршитися найближчі години — черги на кордонах Одещини вранці 8 січня
Затори на трасі М-15. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 8 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнено біля обох прикордонних пунктів. Крім того, через негоду може бути ускладнено рух за містом.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор перед молдовським КПП. Через дощ та туман дещо ускладнено перевірку автівок, тож найближчим часом ситуація може погіршитися. Наразі дорога до Молдови, за даними картографічних сервісів, складає 1 годину 6 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Сафʼян. Також у Бессарабії з ночі почалася снігова заметіль, яка теж може ускладнити рух дорогами, тож радимо ретельно продумати свій маршрут. Наразі до дунайського кордону можна доїхати за 4 години 6 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, у Києві запущено унікальний сервіс: безкоштовне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.

Також ми розповідали про те, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Відмова гальмівної системи автомобіля вимагає швидкої реакції водія.

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