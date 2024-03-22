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Ситуация на дорогах Одесчины — как добраться до границ региона в пятницу

22 марта 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ситуация на дорогах Одесчины — как добраться до границ региона в пятницу
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 22 марта, на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы наблюдаются небольшие пробки. Следует отметить, что их размеры не значимы и на движение автомобилей это не будет иметь большого влияния. Ситуация на дороге к границе с Румынией не затруднена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Дорога на Паланку займет сегодня 1 час и 11 минут.

Ситуация на дорогах Одесчины —как добраться до границ региона в пятницу - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Сараты, Татарбунар, Сафьян и Измаила. По данным картографического сервиса, дорога на румынскую границу займет 4 часа 14 минут.

Ситуация на дорогах Одесчины —как добраться до границ региона в пятницу - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше водителям

Напомним, что водители всегда куда-то спешат, поэтому превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД в Украине. Сколько штрафов платят автовладельцы, можно ли сэкономить или вообще избежать взыскания.

Мы писали ранее, что пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Добавим, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине — эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.

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