Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю

Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот

Сьогодні, 22 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються невеликі затори. Слід зазначити, що їхні розміри не є значущими й на рух автівок це не матиме великого впливу. Ситуація на дорозі до кордону з Румунією не ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.



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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину та 11 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати, Татарбунар, Саф'ян та Ізмаїлу. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 14 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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