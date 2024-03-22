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Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю

22 березня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю
Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону спостерігаються невеликі затори. Слід зазначити, що їхні розміри не є значущими й на рух автівок це не матиме великого впливу. Ситуація на дорозі до кордону з  Румунією не ускладнена. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
 

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину та 11 хвилин.

Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Сарати, Татарбунар, Саф'ян та Ізмаїлу. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 14 хвилин. 

Ситуація на дорогах Одещини — як дістатися кордонів регіону у п'ятницю - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше водіям

Нагадаємо, що водії завжди кудись поспішають, тому перевищення швидкості є найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху в Україні. Скільки штрафів платять автовласники, чи можна зекономити або взагалі уникнути стягнення.

Ми писали раніше, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Додамо, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

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