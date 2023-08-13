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Ситуация на фронте: Братчук о продвижении ВСУ на юге и необходимую технику

13 августа 2023 15:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ситуация на фронте: Братчук о продвижении ВСУ на юге и необходимую технику
Сергей Братчук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В южных областях Украины продолжается продвижение ВСУ. Информация об успехах защитников сообщается дозировано, ведь для успешного контрнаступления следует сохранять информационную тишину.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я понимаю, что были завышены ожидания от контрнаступления, но на южном направлении есть определенные продвижения. О них более подробно обычно сообщат позже, потому что каждое сообщение об освобождении той или иной территории — это безопасность военной операции", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что продвижение войск идет с тяжелыми боями. Украинские артиллеристы очень хорошо работают.

"Кадыровцы, которые окопались в окрестностях населенного пункта Работино вблизи местного кладбища, поступили стратегически правильно — там их и присыпало, молодцы", — сказал Сергей Братчук.

Кроме того, военный эксперт отметил, что ВСУ не хватает авиации. Тем временем на юге страны следует усилить ПВО.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 августа.

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