Ситуация на фронте: Братчук о продвижении ВСУ на юге и необходимую технику

Сергей Братчук. Фото: google

В южных областях Украины продолжается продвижение ВСУ. Информация об успехах защитников сообщается дозировано, ведь для успешного контрнаступления следует сохранять информационную тишину.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Я понимаю, что были завышены ожидания от контрнаступления, но на южном направлении есть определенные продвижения. О них более подробно обычно сообщат позже, потому что каждое сообщение об освобождении той или иной территории — это безопасность военной операции", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что продвижение войск идет с тяжелыми боями. Украинские артиллеристы очень хорошо работают.

"Кадыровцы, которые окопались в окрестностях населенного пункта Работино вблизи местного кладбища, поступили стратегически правильно — там их и присыпало, молодцы", — сказал Сергей Братчук.

Кроме того, военный эксперт отметил, что ВСУ не хватает авиации. Тем временем на юге страны следует усилить ПВО.

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