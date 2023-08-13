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Ситуація на фронті: Братчук про просування ЗСУ на півдні та необхідну техніку

13 серпня 2023 15:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ситуація на фронті: Братчук про просування ЗСУ на півдні та необхідну техніку
Сергій Братчук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У південних областях України продовжується просування ЗСУ. Інформація про успіхи захисників повідомляється дозовано, адже для успішного контрнаступу слід зберігати інформаційну тишу.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Я розумію, що були завищені очікування від контрнаступу, але на південному напрямку є певні просування. Про них більш детально звичайно повідомлять пізніше, бо кожне повідомлення про звільнення тієї чи іншої території — це безпека військової операції", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник УДАП додав, що просування військ йде з важкими боями. Українські артилеристи дуже гарно працюють. 

"Кадирівці, які окопалися на околицях населеного пункту Роботіно поблизу місцевого цвинтаря, зробили стратегічно правильно — там їх і присипало, молодці", — сказав Сергій Братчук.

Крім того, військовий експерт зазначив, що ЗСУ не вистачає авіації. Тим часом на півдні країни слід посилити ППО. 

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 серпня.

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