Урожай 2025 в Одесской области - что с зерном и овощами

Поле пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Теплая зима без снега, засушливая весна, потом дожди и снова синоптики прогнозируют жару — все это просто не может не сказаться на урожае. Уже сейчас из-за заморозков можно наблюдать проблемы с некоторыми культурами. Поэтому говорить о каких-то новых рекордах в аграрной сфере не приходится. Скорее наоборот, возникает вопрос, а сможем ли мы себя обеспечить в этом году зерном и овощами?

Журналисты Новини.LIVE пообщались со специалистами, чтобы узнать прогнозы на урожай этого сезона.

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Ситуация на полях

Несмотря на кажущуюся стабильность с урожаем зерновых в последнее время, ситуация с каждым годом меняется. Так, озимая пшеница на этот раз не получила достаточного количества влаги, а весенняя посевная вообще проходила, можно сказать, в экстремальных условиях без дождей. Как результат — потеря урожайности. Но аграрии смотрят с оптимизмом в будущее — для паники оснований нет.

"К сожалению, по области не везде были осадки. Это уже повлияло на развитие культур, особенно озимых. Но предварительные расчеты позволяют утверждать — область будет обеспечена полностью. И даже останется излишек для реализации", — отмечает заместитель директора Департамента аграрной политики Одесской военной администрации Виталий Власенко.

Заместитель директора Департамента аграрной политики Одесской военной администрации Виталий Власенко о ситуации на полях. Фото: Новини.LIVE

По предварительным оценкам, планируется собрать более 3,5 миллиона тонн зерновых. В частности, озимой пшеницы — до 2 миллионов тонн. При этом для собственных нужд региона достаточно около 400 тысяч тонн.

"В основном у нас на экспорт идут такие культуры, как подсолнечник, рапс, ячмень, озимая пшеница. По ним благоприятный прогноз сейчас. Поэтому мы можем говорить, что хватит урожая и для собственных нужд, и для реализации на экспорт", — объясняет эксперт Виталий Власенко.

Поля различных сортов пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Но это при условии благоприятных погодных условий, ведь, как мы видим в этом году, все идет не совсем по плану. Главное, чтобы дальше не было сильной засухи или, наоборот, дождей.

Выращивание овощей

Цены на овощи в этом году побили уже все рекорды, таких показателей спрогнозировать никто не мог. Но обещать, что ситуация не повторится, пока никто не берется. Причины те же — погодные условия. Сейчас ставка делается на тепличные комплексы и капельное орошение, что позволяет частично компенсировать погодные риски. Но все же основной урожай собирается с полей, в том числе и тот, который потом отправляется в холодильные камеры на зиму.

"Овощи сегодня в благоприятном состоянии. Рассада высаживалась в закаленном виде, и это дало хороший старт. Все зависит от водоснабжения. Но, если жара будет умеренной, получим хороший результат", — говорит представитель отдела растениеводства Южной аграрной-экспортной компании Владимир Козлов.

Представитель отдела растениеводства Южной аграрной-экспортной компании Владимир Козлов о выращивании овощей. Фото: Новини.LIVE

Сейчас многие аграрии снова принимают решение высаживать овощные культуры. Это хороший знак. Когда конкуренция, всегда цена падает. Но главным фактором здесь все равно остаются затраты. Если овощи оставить без полива, урожай будет минимальный, а это убытки. Поэтому цена воды тоже будет иметь значение для конечного потребителя.

"Многие фермеры пошли в овощеводство из-за нехватки дождей. Здесь есть полив, есть результат. Поэтому цены будут приемлемы — и для товаропроизводителя, и для потребителя", — отмечает эксперт Владимир Козлов.

Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

Нехватка удобрений

Еще одним важным фактором, влияющим на получение хорошего урожая, являются удобрения. Аграрии констатируют: потребность в микроудобрениях растет, зато цены — тоже. Особенно это касается импортных препаратов, которые пока остаются основой рынка.

"Мы стараемся сотрудничать со всеми дилерами, которые есть на рынке. Они нам доверяют, дают большинство в кредит. При необходимости можно все достать, все найти. К сожалению, украинских аналогов пока не очень много. Украинские производители очень мало представлены в микроудобрениях", — говорит представитель отдела растениеводства Южной аграрной-экспортной компании Владимир Козлов.

Эксперт Владимир Козлов о недостатке удобрений. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на доминирование импорта, есть и украинские производители, которые демонстрируют достойный уровень. Цены — конкурентные, да и качество — на уровне, главное, это все-таки деньги.

Украинские селекционеры

Чтобы упростить жизнь аграриям, за дело берутся селекционеры. Благодаря научным разработкам и исследованиям, например, только ученые одесского института ежегодно выводят не менее 12 культур новых сортов пшеницы, ячменя, гороха, сорго и других. Презентация происходит раз в год в "День поля". Это не просто мероприятие — это демонстрация прямо на поле своих достижений, таким образом, сельхозпроизводители могут увидеть воочию, что будет у них на полях, если они засеют новый сорт.

"Наша основная задача — чтобы наши сорта дошли до производства. "День поля" — это одно из тех мероприятий, где можно не только увидеть, но и буквально почувствовать сорт руками. Здесь все — и новое, и то, что уже известно. Это диалог науки и производства", — говорит директор Одесского селекционно-генетического института НЦНС Вячеслав Соколов.

Директор Одеского селекционно-генетического института НЦНС Вячеслав Соколов о селекции зерна. Фото: Новини.LIVE

Важным компонентом является и обратная связь: ученые непосредственно общаются с аграриями, узнают о вызовах в регионах и корректируют свои подходы в соответствии с реальными потребностями.

Одесские сорта пшеницы

Несмотря на конкуренцию со стороны иностранных компаний, одесская селекция постепенно привлекает к себе внимание аграриев из разных уголков Украины. Работа с сортами Селекционно-генетического института для многих хозяйств начиналась с ячменя или гороха, а теперь все чаще — с пшеницы.

"Мы начали сотрудничество с институтом с ячменя "Галичанин", потому что много о нем слышали. Но то, что он показал на поле, — это было открытием. В 2023-м с пилотного проекта мы получили 116 центнеров с гектара. Просто мы молотили и не верили, что такое может быть. Именно тогда и решили расширять сотрудничество", — говорит председатель фермерского хозяйства "Цеклевид" Клеванский Василий.

Одесские сорта пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Специалисты института не только предоставляют доступ к новым сортам, но и консультируют, какие именно лучше всего подойдут под конкретные условия. Ведь на рынке украинские сорта долгое время были вытеснены. В 2023 году в хозяйстве испытали сразу три сорта одесской пшеницы: "Хозяйка одесская", "Добродетель одесская" и еще "Катрусю одесскую". Несмотря на сложные условия — неудачный предшественник и неидеальная обработка почвы — урожайность составила около 70 центнеров с гектара. А при правильной агротехнике потенциал — более 100.

"Осень 2024 года была критически засушливой. Земля — как камень, работать невозможно. Мы сеяли уже в конце октября, что для лесостепи слишком поздно. Но даже в этих условиях сорт "Катруся одесская" показал себя невероятно. При одинаковой технологии — он единственный хорошо закустовался. Я, честно, влюбился в этот сорт", — говорит председатель фермерского хозяйства "Цеклевид" Клеванский Василий.

Председатель фермерского хозяйства "Цеклевид" Клеванский Василий об одесских сортах зерна. Фото: Новини.LIVE

Сегодня фермеры, агропредприятия и селекционеры совместными усилиями ищут пути выхода из тех трудностей, которые диктуются им временем. Каждый из них на своем месте понимает, что именно от них будет зависеть Украина завтра с зерном или нет. Но как показал "День поля", одесские аграрии готовы ко всему, а значит, мы и дальше не будем нуждаться в хлебе, молоке и овощах.

Ранее мы писали, что продовольственная безопасность мира зависит от зерна из Одесской области. А также о том, что цены на зерновые и почему ячмень будет дорожать в 2025 году.