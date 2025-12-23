Ситуация со светом в Одесской области по состоянию на 23 декабря

Специалисты на месте атаки на энергетику. Фото иллюстративное: ДТЭК

После нескольких массированных ударов по энергетике Одесской области тысячи семей остаются без света. Энергетики работают круглосуточно, но ремонты осложняют постоянные воздушные тревоги. В части районов вводят вынужденные отключения, чтобы избежать аварий. Самая сложная ситуация — на юге области и в отдельных районах Одессы.

Об этом 23 декабря сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Ситуация в энергосистеме

По словам Артема Некрасова, в Одесской области продолжается ликвидация последствий нескольких подряд массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Значительное количество потребителей до сих пор обесточено, но энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу. В компании ДТЭК предупредили, что из-за перегрузки подстанций и линий в части Одессы возможны сетевые ограничения. Это означает вынужденные отключения электроэнергии, чтобы не допустить масштабных аварий. Жителей просят не включать все электроприборы одновременно, а пользоваться ими поочередно.

Из-за вражеского обстрела 22 декабря свет исчез в отдельных частях Одесского, Пересыпского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов. Аварийные бригады работают на местах.

Восстановление электроснабжения

За минувшие сутки энергетикам удалось вернуть электроснабжение почти 75 тысячам семей Одесской области. В то же время по состоянию на вечер без света оставались еще около 52 тысяч семей. Ремонтные работы продолжаются без перерывов, но их постоянно прерывают воздушные тревоги. Самая сложная ситуация после атак — в Белгород-Днестровском районе области и в Пересыпском районе Одессы.

В Белгород-Днестровском районе в течение дня запитали почти все объекты критической инфраструктуры и смогли подать напряжение для 62,9 тысячи семей. В то же время тысячи домов остаются без света. Сети перегружены, поэтому энергетики вынуждены ограничивать потребление, как только нагрузка растет.

В Пересыпском районе Одессы враг неоднократно бил по подстанциям в течение последней недели. Повреждения сложные, а ремонты затягиваются из-за тревог. Несмотря на это, энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти для 12 тысяч жителей. Десятки тысяч семей пока остаются без света — запитать всех сразу от резервных линий технически невозможно.

Напомним, мы сообщали, что в результате массированной атаки на Украину в нескольких областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Также мы писали, что на Сумщине после российского обстрела проблемы со светом.