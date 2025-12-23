Ситуація зі світлом на Одещині станом на 23 грудня

Фахівці на місці атаки на енергетику. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після кількох масованих ударів по енергетиці Одещини тисячі родин залишаються без світла. Енергетики працюють цілодобово, але ремонти ускладнюють постійні повітряні тривоги. У частині районів вводять вимушені відключення, щоб уникнути аварій. Найскладніша ситуація — на півдні області та в окремих районах Одеси.

Про це 23 грудня повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

Ситуація в енергосистемі

За словами Артема Некрасова, на Одещині триває ліквідація наслідків кількох поспіль масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Значна кількість споживачів досі знеструмлена, але енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. У компанії ДТЕК попередили, що через перевантаження підстанцій і ліній у частині Одеси можливі мережеві обмеження. Це означає вимушені відключення електроенергії, аби не допустити масштабних аварій. Мешканців просять не вмикати всі електроприлади одночасно, а користуватися ними почергово.

Через ворожий обстріл 22 грудня світло зникло в окремих частинах Одеського, Пересипського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів. Аварійні бригади працюють на місцях.

Відновлення електропостачання

За минулу добу енергетикам вдалося повернути електропостачання майже 75 тисячам родин Одещини. Водночас станом на вечір без світла залишалися ще близько 52 тисяч сімей. Ремонтні роботи тривають без перерв, але їх постійно переривають повітряні тривоги. Найскладніша ситуація після атак — у Білгород-Дністровському районі області та в Пересипському районі Одеси.

У Білгород-Дністровському районі протягом дня заживили майже всі об’єкти критичної інфраструктури та змогли подати напругу для 62,9 тисячі родин. Водночас тисячі осель залишаються без світла. Мережі перевантажені, тому енергетики змушені обмежувати споживання, щойно навантаження зростає.

У Пересипському районі Одеси ворог неодноразово бив по підстанціях упродовж останнього тижня. Пошкодження складні, а ремонти затягуються через тривоги. Попри це, енергетикам вдалося відновити електропостачання майже для 12 тисяч мешканців. Десятки тисяч родин поки що залишаються без світла — заживити всіх одразу від резервних ліній технічно неможливо.

