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Ситуация со светом — чего ожидать одесситам сегодня

18 декабря 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 18 декабря в Одессе и области
Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 18 декабря, в Одессе отменены графики отключения света. Однако ситуация может измениться в течение суток. Это зависит от состояния энергосистемы. О возвращении графиков энергетики обещают предупредить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине могут поднять тарифы на газ. Также мы сообщали, какие последствия угрожают за неуплату счетов на коммуналку зимой.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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09:48 В ПС сообщили, сколько БПЛА сбили ночью над Украиной

09:47 Катастрофа в Черном море — РФ скрывает масштабы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

09:38 Расформирование ТЦК в Украине — военный ответил, когда это будет

09:38 В Украине с 1 января изменятся правила выезда авто за границу

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