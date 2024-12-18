Графики отключения света на 18 декабря в Одессе и области

Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 18 декабря, в Одессе отменены графики отключения света. Однако ситуация может измениться в течение суток. Это зависит от состояния энергосистемы. О возвращении графиков энергетики обещают предупредить заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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