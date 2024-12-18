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Ситуація зі світлом — чого очікувати одеситам сьогодні

18 грудня 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 18 грудня в Одесі та області
Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі скасовані графіки відключення світла. Однак, ситуація може змінитися протягом доби. Це залежить від стану енергосистеми. Про повернення графіків енергетики обіцяють попередити заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні можуть підняти тарифи на газ. Також ми повідомляли, які наслідки загрожують за несплату рахунків на комуналку взимку.

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