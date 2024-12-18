Графіки відключень світла на 18 грудня в Одесі та області

Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 18 грудня, в Одесі скасовані графіки відключення світла. Однак, ситуація може змінитися протягом доби. Це залежить від стану енергосистеми. Про повернення графіків енергетики обіцяють попередити заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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