Восстановление энергетики в Одессе: 24 сентября отключения электроэнергии не планируются

Энергетики продолжают ликвидировать последствия разрушений на объектах, пострадавших из-за ракетных ударов. По официальным данным, 24 сентября в Одессе не предусматриваются плановые отключения электроснабжения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии растет. По состоянию на утро оно выше на 3,6% чем в предыдущий день во вторник. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

