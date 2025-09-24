Відновлення енергетики в Одесі: 24 вересня відключення електроенергії не плануються

Ситуація зі світлом в Одесі — графіки відключень на завтра
Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань на об’єктах, які постраждали через ракетні удари. За офіційними даними, 24 вересня в Одесі не передбачаються планові вимкнення електропостачання.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії зростає. Станом на ранок воно вище на 3,6% ніж попереднього дня у вівторок. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали про те, хто отримуватиме допомогу на оплату електроенергії. Також ми повідомляли, про те, скільки коштуватиме кіловат електроенергії з жовтня.
