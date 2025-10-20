Видео
Ситуация со светом в Одессе — как будут работать графики завтра

Дата публикации 20 октября 2025 20:46
обновлено: 19:50
Восстановление энергообъектов после российских атак: в Одессе 21 октября без плановых отключений света
Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты работают над восстановлением поврежденных энергетических объектов после очередных обстрелов со стороны российских войск. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, чтобы гарантировать устойчивое электроснабжение в городе и области. Завтра, 21 октября, в Одессе запланированных отключений электроэнергии нет. В то же время не исключается возможность аварийных отключений в регионе в любой момент.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме региона, могут быть введены аварийные отключения электроэнергии. В случае таких непредвиденных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям советуют экономно потреблять электроэнергию. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии, а о прекращении аварийных отключений сообщат оперативно. Для сравнения, стабилизационные отключения проводятся по утвержденным графикам, которые можно найти на официальном сайте и в чат-боте.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как жителям Украины платить меньше за электроснабжение. Также мы писали, что из-за вражеских атак на критическую инфраструктуру украинцев призывали экономить газ..

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
